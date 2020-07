00:31 Uhr

Hauswirtschafterinnen freigesprochen

Feierstunde im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Trotz Corona-Pandemie haben 18 Absolventinnen der Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung der Landwirtschaftsschule Nördlingen, fünf Absolventinnen der dualen Ausbildung und zwei Fachpraktikerinnen Hauswirtschaft aus den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen die Sommer-Abschlussprüfung 2020 erfolgreich bestanden. Bei einer Berufsabschlussfeier überreichte Siglinde Ballis, Bildungsberaterin für Hauswirtschaft am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Wertingen, zusammen mit Ruth Husel, der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses Wertingen, die Zeugnisse. Die Feier fand im Außenbereich und in der Aula des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen statt.

Die Schulleiterin der Landwirtschaftsschule Nördlingen, Brigitte Steinle, freute sich, dass sich 18 ihrer ehemaligen Absolventinnen trotz der erschwerten Bedingungen erfolgreich der Abschlussprüfung zur Hauswirtschaft gestellt haben und zollte den Frauen Respekt. Die Hauswirtschaft sei ein systemrelevanter Beruf, so Steinle. „Um dieses Bewusstsein in der Gesellschaft noch mehr zu stärken, konnten wir den Bayerischen Rundfunk dafür gewinnen, einen kleinen Beitrag über die Schule zu produzieren.“ Das sei eine gute Werbung für das kommende Ausbildungssemester zur „Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung“. Der Beitrag „Abendschau der Süden“ ist in der BR-Mediathek abrufbar, zudem Nachrichten des Bayerischen Rundfunks einen Hörbeitrag mit dem Titel „Hauswirtschaftsschule Nördlingen – alles andere als angestaubt“.

Die drei Prüfungsbesten erhielten von Simone Straß, der stellvertretenden Vorsitzenden der Frauengruppe des Donau-Rieser VLF, jeweils ein Buch als Präsent. Mit einem Notendurchschnitt von 1,6 platzierte sich Cornelia Funk (Nördlingen) auf dem ersten Platz. Es folgte Gudrun Stumpf (Harburg) mit einem Schnitt von 1,71 und Johanna Dreger (Großsorheim) mit einem Schnitt von 1,91.

Weitere Informationen zum Schulbesuch „2020-2022“ und das Anmeldeformular zur Fachschule sind auf der Homepage des AELF Nördlingen eingestellt unter: www.aelf-nd.bayern.de. Eine Anmeldung ist noch möglich. (pm)

