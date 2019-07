vor 11 Min.

Herrchen möchte Hund aus Fluss retten - und stirbt auch

Freitagabend verunglückten ein 42-jähriger Familienvater und sein Hund tödlich bei Münster im Lech. Beide gerieten in eine Wasserwalze und konnten sich nicht mehr befreien.

Von Oliver Bosch

Der Ausflug einer fünfköpfigen Familie samt ihrer beiden Hunde ist am Freitag mit einem tödlichen Unglück geendet. Gegen 19.45 Uhr ging die Familie zwischen Münster und dem Lech spazieren. An einer Brücke über einem Altwasserarm der "Münsterer Alte" sprang der Berner Sennenhund ins Wasser.

An der Stelle war jedoch eine tückische Wasserwalze. So bezeichnen Fachleute eine besondere Strömung des Wassers bei fließenden Gewässern. Gerade an Wehren lassen sich diese gefährlichen Wirbel beobachten.

Der Hund konnte sich aus dieser kräftigen Wasserrolle nicht befreien. Das Tier tauchte zwar immer wieder auf, wurde durch den Sog aber stets unter Wasser gezogen. Das wollte sich die 39-jährige Mutter nicht länger ansehen. Beherzt sprang sie in den Fluss, um ihren Vierbeiner zu retten. Auch sie geriet in die Wasserwalze und drohte zu ertrinken. Darum griff auch der 42-jährige Familienvater ein und eilte seiner Ehefrau im Wasser zu Hilfe.

Familienvater und Hund sterben in Wasserwalze im Lech

Die 14-jährige Tochter unterstütze die Rettungsaktion vom Ufer aus. Sie reichte ihrem Vater einen Ast. Damit gelang es den beiden mit vereinten Kräften, die Mutter aus dem Wasser zu retten. In der Zwischenzeit versuchten die beiden anderen Kinder, Hilfe zu holen. Der Vater versuchte vergeblich, sich aus der Wasserwalze zu befreien. Zu groß waren die Kräfte, die auf ihn einwirkten.

Irgendwann gelang es Ehefrau und Tochter, den bewusstlosen Vater aus den tosenden Fluten zu ziehen. Am Ufer starteten sie sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Rettungskräfte flogen den Bewusstlosen schließlich mit einem Hubschrauber in die Uniklinik Augsburg.

Dort kam allerdings jede Hilfe zu spät. Der 42-Jährige starb. Auch der Familienhund hat seinen Sprung in den Lech nicht überlebt. Er wurde flussabwärts verendet geborgen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem tragischen Unglücksfall aufgenommen.

