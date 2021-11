Covid-Stationen in Donauwörth und Nördlingen reichen nicht aus

Plus 66 Corona-Infizierte im Landkreis müssen aktuell im Krankenhaus behandelt werden. Die Stationen in Donauwörth und Nördlingen reichen nicht mehr aus.

Der Krankheitsverlauf bei Covid-19 ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Der Löwenanteil der Erkrankten kuriert sich zu Hause aus, spürt grippeartige Symptome. Doch im schlimmsten Fall geht es einem Covid-Patienten so schlecht, dass er auf einer Intensivstation ins künstliche Koma versetzt wird, um intubiert und anschließend beatmet zu werden. Derzeit trifft neun Menschen im Landkreis Donau-Ries dieses Schicksal. Doch es gibt viele Patienten, die dazwischen liegen. Sie sind zu krank, um die Infektion zu Hause durchzustehen, brauchen Sauerstoffzufuhr und ärztliche Überwachung und Behandlung. Diese Patienten landen auf den Corona-Stationen in Donauwörth oder Nördlingen.