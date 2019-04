vor 17 Min.

Nach 18 Jahren im Amt ist für Wolfgang Kilian Schluss

Bürgermeister Wolfgang Kilian wird nicht mehr zur Wahl antreten. Das hat er bei der CSU-Ortshauptversammlung in Harburg bekannt gegeben. Was die Partei tun will.

Von Alexander Millauer

Nach Donauwörth, Nördlingen und Rain bekommt auch Harburg bald einen neuen Bürgermeister. Nach 18 Jahren Amtszeit als Rathauschef in Harburg, wird Wolfgang Kilian zur Kommunalwahl 2020 nicht mehr antreten. Das hat er bei der Hauptversammlung des CSU Ortsverbands am Mittwochabend offiziell bekannt gegeben. Nach intensiver Überlegung sei er zu dem Entschluss gekommen, dass er die Energie für das Amt nicht mehr aufbringen könne. „Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, da ich das Amt des Bürgermeisters gerne und sehr intensiv ausgeübt habe“, sagte Kilian.

Lange habe er mit politischen Weggefährten beraten, ob seine gesundheitlichen Beeinträchtigungen eine vierte Amtszeit zulassen. Bei der Kommunalwahl 2002 setzte sich Kilian gegen den damaligen Amtsinhaber Anton Fischer in der Stichwahl durch. In Kilians 18-jähriger Amtszeit konnte auch der Schuldenberg Harburgs deutlich reduziert werden. Das betonte die Fraktionsvorsitzende Elisabeth Trüdinger. Dem ehemaligen Finanzbeamten Kilian habe sie da voll vertraut. „Besonders habe ich an dir geschätzt, dass du nie hitzig wurdest, sondern immer sachorientiert geblieben bist“, sagte Trüdinger an Kilian gerichtet. Zwar sei man sich in der Fraktion auch hin und wieder uneins gegeben, doch im Großen und Ganzen habe man sich gut verstanden.

Kilian habe Brücken zwischen den Stadtteilen gebaut

Der CSU-Ehrenvorsitzende Alois Stadler sagte, dass Kilian besonders eines gut gelungen sei: Brücken zwischen den Stadtteilen zu bauen. „Mit dir im Amt hat Harburg ein Gemeinschaftsgefühl bekommen“, sagte er. Stadler betonte auch, dass Kilian sich darauf freuen dürfe, nun mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können. Kilian hat drei Kinder und einen Enkel. „Es ist schön, Opa zu sein und jeden Tag in strahlende Augen zu blicken“, sagte Stadler. Auch der zweite Ehrenvorsitzende Karl Martin Graß, dankte Kilian für seine Arbeitsleistung, ermahnte die CSU aber auch. „Man darf unser politisches Personal fordern, aber nicht überfordern“, sagte er an die Mitglieder gerichtet. So hätte auch Kilian während seiner Amtszeit mehr Unterstützung von den Mitgliedern bekommen sollen.

Außerdem müsse man sich dringend Gedanken machen, wie man in der öffentlichen Wahrnehmung präsenter wird. Bisher ist nur gut die Hälfte der Liste für die Kommunalwahl besetzt. Tobias Eska leitet den Arbeitskreis, der sich mit der Kandidatensuche beschäftigt und sagte: „Es ist für uns schwierig überhaupt Kandidaten zu finden.“ Zwischen 60 und 70 Personen habe man bereits gefragt, doch die meisten wollten nicht für den Stadtrat kandidieren – 20 Kandidaten braucht die CSU für die Liste. Zwar sei das Interesse für Politik da, doch Verantwortung wolle kaum jemand mehr übernehmen.

Das bestätigte auch der Vorsitzende des Ortsverbands, Wolfgang Stolz. Er sagte aber zugleich: „Wir sind zuversichtlich und werden weiter kämpfen.“ Zugleich setzte er das Ziel, dass der Ortsverband weiblicher und jünger werden müsse. Mit acht Prozent sei der Frauenanteil in der Partei deutlich zu niedrig. Den Frauenanteil zu erhöhen, gestalte sich jedoch schwierig, erklärte Eska. Kandidatinnen für die Liste fänden sich kaum.

CSU-Kandidat für das Amt des Bürgermeisters steht noch nicht fest

Wer nächstes Jahr für das Amt des Bürgermeisters in der CSU kandidiert, steht ebenfalls noch nicht fest. Oft wird Wolfgang Stolz als möglicher Kandidat gehandelt. Der machte an diesem Abend jedoch keine Andeutungen dazu und sagte: „So ein Amt zu übernehmen ist eine sehr wichtige und einschneidende Entscheidung.“ Es gebe bereits mehrere Interessenten. Nun werde ein parteiinterner Auswahlprozess gestartet. Spätestens im Spätsommer könne man dann einen Kandidaten präsentieren, sagte Stolz.

Wolfgang Kilian betonte, dass er sich aus jeder Nachfolgediskussion heraushalten werde und sagte: „Der Schritt aufzuhören, ist mir nicht leicht gefallen. Aber ich bin der vollständigen Überzeugung, dass Harburg unter neuer Führung in eine gute Zukunft gehen wird.“ Eine erneute Kandidatur als Kreisrat könne er sich vorstellen – sofern der CSU- Ortsverband zustimmt. Besonders vermissen werde er nach seiner Amtszeit den Kontakt mit den Bürgern: „Bei Problemen oder sozialen Sorgen helfen zu können, ist der schönste Teil des Bürgermeisteramts.“ In seiner Erklärung prognostizierte Kilian auch schon mal, was seinen Nachfolger erwarten könnte: „Auf den künftigen Bürgermeister der Stadt Harburg warten viele Zukunftsaufgaben, die in den vergangenen Jahren auf den Weg gebracht wurden.“

