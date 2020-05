vor 44 Min.

Pflegeheime sind wieder frei von Corona

Aufatmen in Harburg und Reimlingen, die Bewohner und Beschäftigten der Pflegeheim sind alle wieder frei von Covid-19.

Aufatmen in den Pflegeheimen in Harburg und Reimlingen. Nachdem sich dort das Coronavirus ausgebreitet und wochenlanger Ausnahmezustand geherrscht hatte, sind die Bewohner und Beschäftigten aktuell wieder gesund. Laut des Landratsamts können „die Ausbruchsgeschehen nun für beendet erklärt werden“. Nach Auskunft des Gesundheitsamts bedeutet dies, dass in beiden Pflegeeinrichtungen über den Zeitraum der Inkubationszeit hinaus keine neuen Fälle mehr aufgetreten sind: „Im Zusammenhang mit diesen Ausbrüchen sind daher keine neuen Fälle zu erwarten.“

Wie gemeldet, starben im Heim der Diakonie in Harburg innerhalb kurzer Zeit acht Senioren an oder mit Corona. Insgesamt hatten sich 25 Bewohner sowie 30 Pflegerinnen, Hauswirtschafterinnen und Reinigungskräfte angesteckt. In Reimlingen, wo die Marianhiller Missionare ein Heim betreiben, waren es drei Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Insgesamt 342 Infizierte im Landkreis Donau-Ries

In den Einrichtungen kann jetzt zumindest ein Stück weit wieder „Normalität“ einkehren. Neuaufnahmen sind grundsätzlich möglich, aber an die allgemein wegen Corona geltenden Vorsichtsmaßnahmen gebunden. So müssen die Pflegebedürftige erst einmal in eine zweiwöchige Quarantäne.

Die Zahl der registrierten Erkrankten im Donau-Ries-Kreis liegt jetzt bei 342 Personen. In den vergangenen sieben Tagen wurden fünf Neuinfektionen gemeldet. (wwi/dz)

