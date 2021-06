Motorradunfall bei Rögling: Zwei Männer schwer verletzt

Zu schnell war ein Motorradfahrer bei Rögling unterwegs. Er und sein Sozius landeten im Graben. Ein Rettungshubschrauber wurde eingesetzt.

Ein 22-jähriger Augsburger ist am Sonntagnachmittag mit seinem Motorrad samt 20-jährigem Sozius bei Rögling schwer verletzt worden. Er war auf der Kreisstraße 21 in Richtung Warching unterwegs. In einem langgezogenen Kurvenbereich verlor der Motorradfahrer aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle und kam von der Fahrbahn ab. Das meldet die Polizei Donauwörth.

Maschine prallt bei Rögling in den Graben

Wie die Polizei weiter meldet, prallte die Maschine in einen Graben. Beide Männer stürzten dabei und verletzten sich schwer. Der 22-jährige Fahrer wurde sofort per Rettungshubschrauber zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus Ingolstadt geflogen, sein 20-jähriger Sozius kam per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik.

Das totalbeschädigte 700 Kubik-Kraftrad wurde durch eine verständigte Firma geborgen und abgeschleppt. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 3000 Euro. Gegen den Fahrer wird nun von den aufnehmenden Beamten wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung ermittelt. (dz)

