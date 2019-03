vor 38 Min.

Sturm knickt Bäume und weht Anhänger um

Sturmtief "Eberhard" sorgte am Montagvormittag auch noch für Schneefall in der Region.

„Eberhard“ sorgt vor allem auf der B2 für Behinderungen. Feuerwehr in Tagmersheim im Einsatz.

Sturmtief „Eberhard“ hat im Laufe des Sonntag auch in der Region einige Spuren hinterlassen beziehungsweise für Einsätze von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Auf der B2 sorgte kurz vor 16 Uhr eine Windböe für einen Unfall. Wie die Polizei mitteilt, war ein 27-Jähriger mit einem Auto samt Anhänger zwischen Buchdorf und Kaisheim unterwegs. Die Böe erfasste den 750 Kilogramm schweren Anhänger mit Kofferaufbau. Der kippte auf die linke Seite. Dadurch wurde der Pkw nach rechts von der Straße geschoben. Er landete in einem Acker. Am Anhänger entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

In der Region am stärksten war der Sturm offenbar im Jurabereich und im angrenzenden Mittelfranken. Bereits kurz nach 14 Uhr stürzten zwei Bäume an der B2 nahe Rehau um. Die Freiwillige Feuerwehr Langenaltheim beseitigte die Hindernisse. Der starke Wind knickte unter anderem entlang der Bundesstraße weiter nördlich weitere Bäume. Dadurch kam es laut Polizei zu Verkehrsbehinderungen. Mehrere Feuerwehren im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen waren „teilweise im Dauereinsatz“. Straßen mussten vorübergehend gesperrt werden, unter anderem im Bereich Polsingen und Möhren.

Aufregung gab es gegen 21 Uhr in Tagmersheim. Dort wurde gemeldet, dass der Heizungsraum eines Anwesens brenne. „Glücklicherweise war dies nicht der Fall“, so die Polizei. Vielmehr war der Wind so heftig, dass der Rauch der Anlage nicht mehr über den Kamin abziehen konnte, sondern in den Raum „gedrückt“ wurde. Die Tagmersheimer Feuerwehr entlüftete das Gebäude.

An der Kreuzung Berger Vorstadt/Sallingerstraße riss der Sturm ein Werbebanner von einem Gebäude. Eine Streife beseitigte das Hindernis. (dz)

