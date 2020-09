10:10 Uhr

Unfall auf B2 bei Kaisheim: Auto prallt auf Lastwagen

Auf der B2 bei Kaisheim hat sich ein Unfall ereignet. Auslöser war ein 18-Jähriger.

Auf der B2 bei Kaisheim hat sich am Dienstag im morgendlichen Berufsverkehr ein Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei wollte um 7.35 Uhr ein 18-Jähriger mit seinem Auto an der Anschlussstelle Kaisheim-Nord von der Heidebrünnl-Kapelle kommend auf die Bundesstraße in Richtung Donauwörth einfahren. Dabei übersah der Fahranfänger einen Lastwagen. Dessen Fahrer versuchte mittels einer starken Bremsung einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 18-Jährige erkannte gleichzeitig den Lkw, zog wieder nach rechts auf die Einfädelspur und konnte so eine Berührung der Fahrzeuge vermeiden.

Ein 36-Jähriger, der mit seinem Auto hinter dem Laster unterwegs war, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte auf diesen. Der 36-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Das Rote Kreuz brachte ihn ins Krankenhaus. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 10000 Euro, so die Polizei.

Die Freiwillige Feuerwehr Kaisheim sicherte die Unfallstelle ab und regelte den Verkehr. (dz)

