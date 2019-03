Wird es 2020 fünf neue Bürgermeister geben?

Plus In Münster, Niederschönenfeld, Genderkingen und Holzheim haben sich die Bürgermeister schon entschieden. Gerhard Martin in Rain will bis nach Ostern warten.

Bekommen die Kommunen Lechgebiet bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr durch die Bank neue Bürgermeister? Dieses Szenario liegt auf jeden Fall momentan im Bereich des Möglichen. Vier der amtierenden Rathauschefs erklären auf Nachfrage unserer Zeitung bereits jetzt, dass sie keine weitere Amtsperiode mehr in Angriff nehmen. Ein Bürgermeister ist noch unentschlossen.

Dabei handelt es sich um Gerhard Martin, der seit 1990 die Geschicke in Rain lenkt. Die 30 Jahre macht er nächstes Jahr voll, doch ob danach noch sechs weitere folgen? „Ich bin aktuell noch schwer am Überlegen“, sagt der 62-jährige Martin. Er selbst habe sich zum Ziel gesetzt, die Entscheidung nach Ostern zu verkünden. Zuvor hat Martin drei Wochen Urlaub, in dieser Zeit möchte er für sich endgültig einen Entschluss fassen.

Rückzug aus familiären Gründen

Dies hat Genderkingens Bürgermeister Roland Dietz bereits getan. Er habe auch den Gemeinderat bereits informiert, dass die aktuelle Amtszeit seine letzte sein werde – „aus familiären Gründen“, wie Dietz betont. Der Polizeibeamte ist seit 2008 Bürgermeister und übe das Amt nach wie vor leidenschaftlich gerne aus. Es gebe aber auch wichtigere Dinge im Leben: „Das Familiäre geht vor.“ Dass der 55-Jährige bereits seinen Rückzug verkündet hat, soll aber auch möglichen Nachfolgern genug Zeit zum Nachdenken geben. Allerdings sei ihm noch kein Kandidat bekannt, so Dietz. Ob auch in Genderkingen wie in Münster eine Umstellung auf einen hauptamtlichen Bürgermeister (wir berichteten) konkret werden könnte, ist derzeit noch offen. Der Gemeinderat das Thema aber schon einmal andiskutiert, berichtet Dietz. Eine so richtungsweisende Entscheidung dürfe man nicht übers Knie brechen. „Meiner Meinung nach dürften wir aber gerne noch vor der Sommerpause einen Beschluss fassen, ob wir Hauptamt machen oder beim Ehrenamt bleiben. Das gibt dann auch Planungs- und Rechtssicherheit für die Kandidaten.“

Für ihn ist 2020 definitiv Schluss

Auch der Rat in Niederschönenfeld hat sich mit der Thematik bereits auseinandergesetzt. Genauer gesagt in der Sitzung vor Weihnachten, wie Gemeindeoberhaupt Peter Mahl berichtet. Für ihn ist 2020 ebenfalls definitiv Schluss. Eine Abstimmung habe es damals zwar nicht gegeben, aber die Meinung im Gremium sei einhellig gewesen: Und zwar für eine Beibehaltung des Ehrenamts in Niederschönenfeld. Darum werde er das Thema auch nicht mehr auf die Tagesordnung setzen. Als Argumente waren laut Mahl damals die höheren Kosten ins Feld geführt worden und auch die Tatsache, „dass wir eine gute Verwaltung haben“. Und alles müsse und könne ein Bürgermeister auch nicht mitmachen, meint Mahl und denkt dabei etwa an die zahlreichen Einladungen, die er erhalte. Der 64-Jährige ist seit 2002 im Amt und hat während der ersten sechs Jahre im Rathaus noch als Postbeamter gearbeitet. „Da habe ich reduziert auf vier Tage“, erinnert sich Mahl. „Ich war im Zustelldienst und gegen 13 oder 14 Uhr fertig, da ist dann am Nachmittag schon noch etwas gegangen.“

Nach seiner Pensionierung praktisch mit der Wiederwahl 2008 sei dann vieles einfacher geworden. Denn für den Bürgermeisterjob brauche es nun mal auch viel Zeit, bestätigt Mahl. Was seine Nachfolge angeht, so habe es schon einige Gespräche gegeben, konkret sei aber in Niederschönefeld noch nichts.

Wenn er 2020 aus dem Amt scheidet, wird er „24 Jahre hauptamtlich Ehrenamtlicher“ gewesen sein. Diese Formulierung stammt von Robert Ruttmann, seines Zeichens Bürgermeister in Holzheim. Hätte er nebenbei noch einen anderen Job ausfüllen müssen – in der Gemeinde sei in den vergangenen Jahrzehnten wohl nicht das erreicht worden, auf was man heute zurückblicken könne. Sein Entschluss, aufzuhören, stehe seit vergangenem Herbst fest. Er habe dies dann auch zu dieser Zeit, im Rahmen des Spatenstich der Firma Unsinn, verkündet. Mögliche Interessenten für die Zeit nach ihm wisse er momentan nicht. „Die halten sich alle noch bedeckt“, sagt der 68-jährige Ruttmann. Dabei könnte auch die Frage Ehren- oder Hauptamt eine Rolle spielen, meint der frühere Berufssoldat. Ob und wann dies in Holzheim ein konkreteres Thema werden könnte, sei derzeit offen. „Da müssen erst noch einige Vorgespräche geführt werden“, so Ruttmann.

Es gibt schon einen Interessenten

In Münster dagegen gibt es bereits einen Interessenten für die Nachfolge von Gerhard Pfitzmaier, 65, der nach zwei Amtsperioden im nächsten Jahr ebenfalls nicht mehr kandidieren wird. Wie berichtet, würde der derzeitige Dritte Bürgermeister Jürgen Raab, 44, gerne ins Rathaus einziehen. Allerdings kann er sich diesen Schritt nur vorstellen, wenn in Münster ein Berufsbürgermeister installiert wird. Der Gemeinderat hat darüber bereits in seiner vergangenen Sitzung diskutiert – die Mehrheit im Gremium scheint sich mit einer solchen Änderung anfreunden zu können. Ein Beschluss wurde allerdings noch nicht gefasst. Bevor dies geschieht, sollen erst die Reaktionen auf der Bürgerversammlung Ende März, wenn das Thema noch einmal detailliert vorgestellt wird, abgewartet werden.