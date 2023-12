Bäumenheim

Der Wertstoffhof in Bäumenheim soll geschlossen werden

Plus Die Bürgerinnen und Bürger aus Bäumenheim sollen zum Wertstoffhof nach Auchsesheim fahren. Dort stellt der AWV längere Öffnungszeiten in Aussicht.

Die Tage des Wertstoffhofs in Asbach-Bäumenheim scheinen gezählt. Der Recycling-Sammelplatz in der Bahnhofstraße, der aktuell ohnehin nur noch wöchentlich eine Stunde – samstags von 13 bis 14 Uhr – geöffnet hat, soll über kurz oder lang ganz geschlossen werden. Wie das Ganze allerdings offiziell vor sich gehen soll und auf welche Weise der Verlust dieser Einrichtung kompensiert werden kann, darüber debattierte der Gemeinderat der Industriegemeinde in seiner jüngsten Sitzung lebhaft.

Auslöser der Diskussion war ein Schreiben von Gerhard Wiedemann, dem scheidenden Werksleiter des Abfallwirtschaftsverbands (AWV) Nordschwaben. Er schlug der Gemeinde vor, der geringen Besucherfrequenz auf dem Bäumenheimer Wertstoffhof Rechnung zu tragen und ihn dauerhaft zu schließen. Als Ausgleich stellte er eine erweiterte Öffnungszeit des Recyclinghofs im Glockenfeldweg bei Auchsesheim in Aussicht.

