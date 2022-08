Wieder Unfall an der B2-Baustelle bei Bäumenheim

Ein 74-Jähriger ist auf der Bundesstraße zwischen Donauwörth und Augsburg unterwegs. Verwirrt durch die Baustelle, fährt er in mehrere Warnbaken.

Erneut hat sich ein Unfall an der B2-Baustelle bei Bäumenheim ereignet. Wie die Polizei berichtet, war am Montag um 11.05 Uhr ein 74-jähriger Günzburger mit seinem Auto auf der Bundesstraße von Donauwörth kommend in Richtung Augsburg unterwegs. Im Baustellenbereich verläuft die Verkehrsführung einspurig auf der Nordspur. Der Mann war dort den eigenen Angaben zufolge aufgrund eines Rückspiegelblickes verwirrt und überfuhr daraufhin mehrere zur Absicherung aufgestellte Warnbaken. An seinem Pkw wurden dadurch die Frontpartie sowie die Windschutzscheibe beschädigt. Er selbst sei unverletzt geblieben, so die Gesetzeshüter. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 3000 EUR. Die aufnehmende Polizeistreife informierte die zuständige Straßenmeisterei zur Erneuerung der Warnbaken. (AZ)