Bars nach Mitternacht: Gibt es rund um Donauwörth noch Nachtleben?

In Donauwörth nach Mitternacht noch irgendwo Bier oder Cocktails zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Wir haben nachgefragt, wo man nach 0 Uhr noch etwas trinken gehen kann.

Es ist immer schade, wenn eine gesellige Runde dadurch aufgelöst wird, dass der Wirt die viel zitierte "letzte Runde" ankündigt. Umso besser, wenn es dann Lokale gibt, in denen es weitergehen kann. In Donauwörth ist die Lage dahingehend zugegebenermaßen überschaubar. Wir haben die Lokale zusammengetragen, in denen man am Wochenende auch nach Mitternacht noch auf ein Getränk vorbeischauen kann.

Eine dieser Adressen ist das Bistro Mexx im Donauwörther Industriegebiet. Hier kann man sowohl am Freitag als auch am Samstag bis 2 Uhr bleiben – und manchmal auch länger, wie Nicole Schneider erklärt, die das Lokal zusammen mit ihrem Mann Bernhard managt. "Wenn wirklich viel los ist, lassen wir auch mal eine Stunde länger auf", erklärt sie. Auch für private Feiern, etwa Geburtstage, gebe es oft vorab die Absprache, länger geöffnet zu bleiben. Von den Kunden bekämen sie oft die Rückmeldung, dass sonst nirgends mehr geöffnet sei. Zudem höre sie immer wieder, dass in Nördlingen im Gegensatz zu Donauwörth so viel los sei. "Das ist in Donauwörth irgendwie immer weniger geworden. Früher gab es da die Kneipennächte im Ried und es war generell abends viel los. Jetzt schließen ja auch die Kneipen schon so früh." Besonders um die Weihnachtszeit sei das aufgefallen, als viele ihre Weihnachtsfeier in den gebuchten Lokalen um 22 Uhr beenden mussten und ins Mexx weitergezogen seien.

Doubles Starclub Donauwörth: "Die Leute gehen weniger weg als früher"

Auch im La Kami lässt Inhaberin Katja Heinrich bei großem Andrang länger offen als bis 0.30 Uhr, wie es in den offiziellen Öffnungszeiten steht. Allzu häufig passiert das jedoch nicht mehr: "Seit Corona gibt es nicht mehr so viel Nachtleben wie davor. Da hatten wir oft bis 2 oder 3 Uhr auf, jetzt schließen wir manchmal sogar schon um 24 Uhr", erzählt sie. Abende, an denen man wirklich Stress habe, gebe es kaum mehr. Auch, weil viele aktuell vermehrt auf das Geld schauen müssten, vermutet sie. Viel habe sich stattdessen auf den Nachmittag verlagert. Auch das Publikum sei älter als früher: "Es sind weniger die Jugendlichen, die weggehen, sondern mehr Leute von 30 aufwärts."

Das kann auch Michael Wanke, Inhaber des Doubles Starclub, bestätigen. "Die Leute gehen generell weniger weg als früher", sagt er. "Während der Corona-Pandemie war es nicht möglich, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Die Leute haben es sich zu Hause gemütlich gemacht, und viele bleiben auch jetzt zu Hause." Entsprechend verstehe er die häufig geäußerte Kritik nicht, dass in Donauwörth so wenig los sei. Jeden Freitag und Samstag sei in seinem Club bis zwei Uhr nachts Live-Musik geboten. "Aber nur ungefähr fünf bis höchstens zehn Prozent der Besucher sind auch wirklich aus Donauwörth." Seine Conclusio: "Es ist keine Stadt ohne Nachtleben, sondern eine Stadt ohne Nachtschwärmer."

Im Monheimer Nest wird niemand rausgeworfen

Immer gleich sei es dagegen im Silberdollar in Rain, wie Mitinhaberin Silvia Baur berichtet. "Bei uns kommen viele, am Wochenende haben wir immer bis 3 Uhr geöffnet." Wenn viel los sei, bleibe auch mal länger geöffnet. Bei den Gästen sei von 18 bis 70 jede Altersklasse dabei. Eine große Veränderung nach Corona habe sie dagegen nicht bemerkt – "aber wir haben auch viele Stammgäste".

Auch in Monheim gibt es eine Anlaufstelle für alle, die zu später Stunde Anschluss suchen: Das Monheimer Nest ist am Freitag und Samstag ab 20 Uhr und am Sonntag und neuerdings auch am Donnerstag ab 19 Uhr geöffnet. Laut Webseite schließt die Bar um 3 Uhr – streng sieht man es dort aber nicht, wie Betreiberin Susan Döring verrät. "Wir schmeißen niemanden raus, sondern schließen, wenn der Letzte geht." Das könne dann auch mal 5 Uhr werden. Generell könne sie sich nicht über zu wenig Zulauf beschweren. Aus allen Richtungen kämen die Gäste, bei denen es sich vor allem um Jugendliche und junge Erwachsene handle. "Manchmal ist es natürlich auch weniger, wenn zum Beispiel eine Plattenparty oder ein Open Air stattfindet, aber sonst sind wir gut besucht."

Nach Mitternacht bekommt man auch in Rain noch ein Bier

Weitere Adressen für ein spätes Getränk: Rockmusik Hamlar (Freitag und Samstag von 21 bis 2 Uhr), Downtown Rain (Donnerstag bis Sonntag, 17 bis 1 Uhr), Bierkutsch’n Rain, Bar-H17 Rain (Dienstag bis Sonntag von 19 bis 0.30 Uhr, Freitag und Samstag bis 2 Uhr) und der B.H. Clap Rain.

Eine Kneipe oder eine Bar, die nach Mitternacht noch aufhat, fehlt? Schreiben Sie uns eine Mail mit den Öffnungszeiten an redaktion@donauwoerther-zeitung.de.