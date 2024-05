Landkreis Donau-Ries

Einbruch in Dorfladen: War es eine der Beschäftigten?

Vor dem Amtsgericht in Nördlingen muss sich eine Frau aus dem Bereich der Monheimer Alb wegen eines Einbruchs in einen Dorfladen verantworten.

Plus Aus einem Geschäft im Jura-Gebiet verschwinden nachts die Wocheneinnahmen. Eine Verkäuferin gerät ins Visier der Ermittler. Die Frau steht nun vor Gericht.

Von Wolfgang Widemann

Hat eine Frau im Bereich der Monheimer Alb die Wocheneinnahmen eines Dorfladens gestohlen, in dem sie selbst beschäftigt war? Hat sie bei der nächtlichen Aktion einen Einbruch vorgetäuscht? Hat sie mit einem heimlichen Tausch den Verdacht auf eine Kollegin lenken wollen? Diese Fragen stehen bei einem Prozess gegen eine 32-Jährige am Amtsgericht Nördlingen im Raum. Die Ermittlungen der Polizei führten dazu, dass die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben hat.

Der vermeintliche Einbruch in den Laden geschah vor knapp einem Jahr. Eine wichtige Rolle in dem Kriminalfall spielt eine Nebentür, die als Personaleingang dient und mit einem elektronischen Schloss versehen ist. Jede Mitarbeiterin des Geschäfts hat dafür einen eigenen codierten Chip. Das System protokolliert jeweils, mit welchem Chip die Tür wann geöffnet und verschlossen wird. Somit erfuhr die Polizei nach der Tat, dass sich in jener Nacht auf Sonntag jemand um 0.50 Uhr Zugang zu dem Gebäude verschaffte.

