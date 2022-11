Donauwörth

vor 13 Min.

2500 gehen in Donauwörth in den Streik

Streik IGM IG Metall Donauwörth Streik der IG Metall in Donauwörth: Etwa 2000 bis 2500 Streikende versammelten sich am Donnerstagvormittag, um ihrer Forderung nach acht Prozent mehr Lohn Nachdruck zu verleihen.

Plus Große Beteiligung an IG Metall-Warnstreik in der Donauwörther Innenstadt. Die meisten Streikenden kommen diesmal von Airbus Helicopters. Um was es konkret geht.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Der Donnerstag sollte der Tag der Wahrheit für beide Seiten werden: Arbeitgeber und Angestellte verhandeln an diesem Tag in Baden-Württemberg über den Tarifvertrag für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie. Ein zentraler Warnstreik, der der Forderung der IG Metall (IGM) nach acht Prozent mehr Lohn Nachdruck verleihen sollte, fand am Vormittag in der Donauwörther Innenstadt statt. Zwischen 2000 und 2500 Streikende aus den hiesigen (Groß-)Betrieben waren gekommen. Sie zeigten sich kämpferisch.

