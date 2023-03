Airbus-Millionen für Donauwörth bleiben aus: Das sind die Reaktionen

Plus Die Entscheidung des Airbus-Konzerns schlägt hohe Wellen, denn Donauwörth muss nicht nur auf Millionen an Gewerbesteuer verzichten. Reaktionen der Lokalpolitik.

Knapp 38 Millionen Euro hat Donauwörth 2022 an Gewerbesteuer eingenommen. Doch Summen in dieser Höhe wird es nicht mehr geben. Die Gewerbesteuer wird einbrechen, weil der Airbus-Konzern seine internen Strukturen verändert. Für die kommenden Jahre rechnete man im Rathaus mit rund 15 Millionen Euro pro Jahr, die Airbus Helicopters überweisen würde. Doch diese Rechnung geht nicht mehr auf. Der Tag nach der Schock-Nachricht, wie sie Donauwörths OB Jürgen Sorré es nannte, bringt erste Reaktionen und führt die Dimension dieser Airbus-Entscheidung vor Augen.