Donauwörtherin will dafür sorgen, "dass Berlin besser funktioniert"

Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner hat Martina Klement aus Donauwörth zur neuen Staatssekretärin für Digitales ernannt. So sieht die 42-Jährige ihre Dillinger Zeit.

Sie ist "tief verwurzelt" in ihrer Geburts- und Heimatstadt Donauwörth und dennoch in ihrer Wahlheimat Berlin weit oben angekommen: Die Juristin Martina Klement, die 1999 am Gymnasium der Nordschwäbischen Großen Kreisstadt Abiturientin war, ist heute dabei, in der großen Politik Karriere zu machen. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner ( CDU) hat die Donauwörther CSUlerin zur neuen Staatssekretärin für Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung in der Berliner Senatskanzlei ernannt. Als "Chief Digital Officer" ist Klement künftig für die Modernisierung der Verwaltung zuständig. Und da gibt es in Berlin offensichtlich einiges zu tun. Die Verwaltung in der Hauptstadt ist bundesweit in Verruf, im Februar musste etwa die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wiederholt werden.

Die Donauwörtherin übernimmt "eine der Mega-Aufgaben Berlins"

"Ich fühle mich immer noch sehr als Donauwörtherin", sagt die neue Staatssekretärin im Gespräch mit unserer Zeitung. Wie sie fröhlich erzählt, führt sie ihr Weg noch immer regelmäßig zu Eltern, Freunden und ihrer Schwester, die alle nach wie vor in Donauwörth leben. Lediglich zwei Brüder seien anderswo sesshaft geworden. Nach wie vor habe sie hier ein soziales Umfeld.

Zwar hat es Martina Klement zunächst nach dem Abi zum Jura-Studium nach München verschlagen und danach beruflich nach Dillingen, doch hat sie sogar in Donauwörth ein Haus gebaut. Von 2006 bis 2011 war sie Abteilungsleiterin Öffentliche Sicherheit und Kommunales am Landratsamt Dillingen. 2012 folgte dann der Umzug nach Berlin. Martina Klement wurde Referentin und ab 2014 Leiterin im Büro des Parlamentarischen Geschäftsführers der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag.

Und nun also fungiert sie als Staatssekretärin für Digitales. Sie ist sich der Anforderungen ihrer Aufgabe bewusst. So sei die Digitalisierung der Verwaltung "eine der Mega-Aufgaben Berlins", sagt Klement. Deshalb habe sie der neue Regierende Bürgermeister Kai Wegner auch zur Chefsache gemacht. Die Wahl-Berlinerin tritt ihr Amt als Staatssekretärin mit einigem Selbstbewusstsein an. Die Berlinerinnen und Berliner hätten zu Recht einen Anspruch darauf, schnell eine Verbesserung bei den Verwaltungsleistungen zu spüren, "Ich möchte mit meiner Arbeit dafür sorgen, dass Berlin jeden Tag ein Stück besser funktioniert und zu einer auf allen Ebenen handlungsfähigen, innovativen und zukunftsorientierten Stadt wird", sagt die 42-Jährige.

Die neue Staatssekrtärin Digitales, Martina Klement aus Donauwörth, und Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner. Foto: Senatskanzlei

Sie hat "tolle Menschen in Dillingen getroffen"

Bei der CSU im Bundestag arbeitete Klement mehr als zehn Jahre als Führungskraft an der Schnittstelle von Politik und Verwaltung. Die Nordschwäbin digitalisierte dabei die Fraktionsverwaltung und hat sich nach Informationen unsrer Redaktion als Umsetzerin von politischen Entscheidungen in Verwaltungshandeln bewährt. Ihre Erfahrungen am Dillinger Landratsamt hätten ihr dabei geholfen, sagt die Juristin. "Meine Jahre am Landratsamt in Dillingen waren eine sehr schöne und lehrreiche Zeit, an die ich immer gerne zurückdenke", betont Klement. Sie habe dort nicht nur Verwaltung von Grund auf gelernt, sondern auch "tolle Menschen getroffen und viele schöne Erfahrungen gemacht".

Wenn die neue Staatssekretärin Freizeit hat, geht sie gerne auf Reisen, treibt Sport, trifft Freunde und erkundet Berlin. Ihre Kontakte nach Nordschwaben hat Klement nicht abreißen lassen. Umgekehrt war es ebenso. Als der damalige Bundesentwicklungsminister Gerd Müller vor zwei Jahren in Berlin den Europäischen St.-Ulrichs-Preis erhalten hatte, kehrten der frühere Landrat Leo Schrell, sein Donau-Rieser Amtskollege Stefan Rößle und Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz nach Informationen unserer Redaktion noch zu einem Absacker bei Martina Klement in Berlin-Mitte ein. Dabei war auch der Geschäftsführer der Stiftung und Pressesprecher des Dillinger Landratsamts, Peter Hurler. Er habe gute Erinnerungen an die "sympathische, engagierte und loyale Kollegin", sagt Hurler. Er gratuliere Martina Klement zu ihrer neuen, verantwortungsvollen Aufgabe als Staatssekretärin und wünsche ihr dazu viel Erfolg. (mit Barbara Würmseher)