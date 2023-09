Probleme auf der Baustelle: Die B25 wird noch zweimal gesperrt

Plus Bahn und Staatliches Bauamt müssen bei der Brücke im Bereich der B25 umplanen. Was der Grund dafür ist und wann die Straße jetzt blockiert ist.

Die Deutsche Bahn hat an der Brücken-Baustelle im Bereich der B25 zwischen Donauwörth und Ebermergen erneut mit unvorhergesehenen Problemen zu kämpfen. Dadurch kommt bei dem Projekt der Zeitplan durcheinander. Dies hat auch Auswirkungen auf die stark befahrene Bundesstraße. Die muss in den kommenden Monaten nun zweimal komplett gesperrt werden.

Seit Beginn des Jahres wird an dem Schnittpunkt der Bundesstraße Donauwörth - Nördlingen mit der Bahnstrecke Donauwörth - Treuchtlingen gearbeitet. Ziel ist es, den bislang nur einige Meter breiten Durchlass für Autos und Lastwagen durch eine Brücke zu ersetzen, die eine lichte Weite von fast 27 Metern hat. Damit kann die B25 auch ein kleines Stück weiter zweibahnig ausgebaut werden. Das Vorhaben ist ein sensibles Unterfangen. Auf der Bundesstraße sind an einem normalen Werktag etwa 11.000 Fahrzeuge unterwegs, davon circa 2000 Lkw. Die doppelgleisige Bahnstrecke ist Tag und Nacht ebenfalls stark frequentiert. Deshalb wirken sich Sperrungen massiv aus.