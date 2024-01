Donauwörth

26.01.2024

Geschäfte bei Airbus Helicopters laufen weiter gut

Katastrophenschutz und Polizei in Frankreich sollen insgesamt 42 solche Hubschrauber vom Typ H145 erhalten. Hier ein Exemplar der bayerischen Polizei.

Plus Airbus Helicopters zieht eine erfreuliche Bilanz für 2023 und verkündet einen weiteren Großauftrag, der das Werk in Donauwörth betrifft.

Beim deutsch-französisch-spanischen Hubschrauber-Konzern Airbus Helicopters laufen die Geschäfte weiterhin gut. Dies lässt sich aus einer Mitteilung schließen, in welcher der Konzern eine Bilanz für das Jahr 2023 zieht. Er hat mehr Maschinen ausgeliefert und der Eingang an Bestellungen entwickelte sich ebenfalls positiv. Zudem gibt die Firma einen weiteren großen Auftrag bekannt, von dem vor allem der Standort Donauwörth profitiert.

In der Großen Kreisstadt befindet sich ein wichtiges Standbein von Airbus Helicopters. Für die Region ist die Fabrik mit ihren rund 7000 Beschäftigten ohnehin von eminenter Bedeutung. Im vergangenen Jahr stellte der Industriebetrieb Hunderte von neuen Arbeitnehmern ein. Gesonderte Zahlen, wie viele neue Helikopter im Vorjahr die Fabrikhallen in Donauwörth verließen, verrät das Unternehmen nicht. Insgesamt lieferte Airbus Helicopters 346 Maschinen aus. Die Zahl der Bestellungen sei im Vergleich zu 2022 um fast zehn Prozent gestiegen. Airbus-Helicopters-Präsident Bruno Even sieht darin ein stabiles Wachstum trotz der problematischen globalen Situation mit Krisen und Kriegen.

