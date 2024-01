Donauwörth

06:00 Uhr

In Donauwörth wird ab dieser Woche kommunal geblitzt

In Tapfheim wird seit Jahren kommunal geblitzt. Donauwörth ist seit Kurzem Mitglied der kommunalen Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte.

Plus Ab sofort blitzt die Stadt Donauwörth. Wo die Schwerpunkte der Messstellen liegen und was der Hintergrund für die Entscheidung des Blitzens in Eigenregie ist.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Aufmerksame Autofahrer bremsen eigentlich ständig, wenn sie bestimmte Autotypen am Straßenrand stehen sehen. VW Caddys oder ähnliche Kombis mit hinten verdunkelten Scheiben sehen besonders verdächtig aus. Manchmal sind es dann ganz normale Handwerkertransporter oder Familienkutschen, ab und zu aber sind hinter den getönten Heckscheiben auch Blitzer aufgebaut. In Donauwörth wird bald kommunal geblitzt, wie zuletzt zu sehen war - zumindest von den aufmerksamen Fahrern.

Die Stadt Donauwörth bestätigt auf Nachfrage der Redaktion, dass ab dieser Woche in der Stadt geblitzt werde. Nicht von der Polizei, sondern im Auftrag der Stadt von der Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte. Dabei handelt es sich um ein von Dutzenden schwäbischen Städten und Gemeinden getragenes sogenanntes gemeinsames Kommunalunternehmen. Aus dem vorige Woche in der Reichsstraße zu sehenden weißen Caddy sei noch nicht geblitzt worden - es habe sich um die Einrichtung einer möglichen künftigen Messstelle gehandelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen