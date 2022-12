Massive Zugausfälle bei Go Ahead: Unternehmen kündigt Pendelverkehr an

Wer in den nächsten Tagen in Donauwörth in eine Regionalbahn steigen will, muss sich auf massive Zugausfälle einstellen. Was genau das Problem bei den Go Ahead Zügen ist.

Fahrgäste im Regionalverkehr von Donauwörth Richtung München oder in den Norden in Richtung Würzburg müssen sich für längere Zeit auf Behinderungen einstellen. Das Bahnunternehmen Go Ahead, das die Strecke seit nicht einmal einer Woche bedient, muss auf viele defekte Züge verzichten. Von 56 nagelneuen Siemens-Zügen sind mit Stand Donnerstagvormittag 13 Einheiten nicht nutzbar. "Wir können außerdem nicht ausschließen, dass auch die aktuell eingesetzten Züge die gleichen technischen Probleme haben werden", sagt Fabian Amini, Geschäftsführer von Go Ahead in einer Pressekonferenz am Donnerstagvormittag. Fahrende Züge könnten zudem verspätet sein.

Ziel sei es laut Amini einen neuen Notfall-Fahrplan zu entwickeln. Dabei will Go Ahead im Pendelverkehr zwischen den Hauptknotenpunkten fahren - beispielsweise zwischen Augsburg und Donauwörth. Der Verkehr auf der Riesbahn - also von Donauwörth in Richtung Aaalen sei von den Problemen nicht betroffen. Hier sind Züge der Deutsche Bahn unterwegs, die ja bekanntermaßen Go Ahead aushilft, weil Zugpersonal fehlt.

Züge fallen aus: Bis Donnerstagabend soll der neue Fahrplan im Pendelverkehr von Go Ahead stehen

Fahrgästen könnten laut Amini bis Donnerstagabend mit weiteren Details über den Pendel-Zugberkehr rechnen. Dieser werde über die Medien veröffentlicht und auch auf der eigene Internetseite von Go Ahead stehen. Doch auch diese ist aktuell gestört, soll aber wohl zeitnah wieder online sein.

24 Bilder So sieht es in den neuen Regionalzügen von Go-Ahead aus Foto: Marcus Merk

"Unser Ziel ist es einen stabilen Fahrplan zu bieten - auch mit den Problemen, die wir derzeit haben", sagt Amini, der sich ausdrücklich bei den Fahrgästen entschuldigt, die am Mittwoch aufgrund der Zugausfälle gestrandet waren oder aus liegengeblieben Zügen gerettet werden mussten. Insgesamt waren neun Züge wie in Offingen (Landkreis Günzburg) oder Mering (Landkreis Augsburg) gleichzeitig auf offener Strecke stehen geblieben, Rettungskräfte holten die Insassen aus den Abteilen und brachten sie zum nächsten Bahnhof. Am Donnerstag fallen zudem tagsüber sehr viele Züge aus.

Wie lange der Notfall-Pendelverkehr gelte und, ab wann Fahrgäste mit regulärem Betrieb aus der Strecke rund um Donauwörth rechnen können, wollte Amini zeitlich nicht definieren. Er empfehle den Kunden stets über digitale Fahrpläne zu prüfen, wann und wie die Züge fahren.

Was genau das technische Problem der Go Ahead Züge sein könnte

Wie berichtet hatte Blitzeis an der Oberleitung dafür gesorgt, dass die neuen Siemens-Züge von Go Ahead nicht fahren konnten. Geschäftsfüher Amini schilderte die Vermutung, was der Grund für die Probleme sein könnte: Die Stromabnehmer der Züge seien durch das Eis nicht stabil genug an die Oberleitungen angepresst worden. Die Hauptschalter hätten sich dadurch abgeschaltet. Die Abnehmer werden bei diesen Zügen per Luftdruck oben gehalten, doch in dieser Technik habe sich durch den Schnee Wasser gesammelt. Folglich senkten sich die Stromabnehmer ab und konnten nicht wieder hoch gepresst werden. Die Fahrzeugtypen der neuesten Generation blieben quasi ohne Strom. Hinzu seien "zahlreiche weitere Fahrzeugstörungen" gekommen.

Für die Züge bestehe noch Gewährleistung durch den Hersteller Siemens. Es sei jetzt oberstes Ziel die Fahrzeugprobleme nachhaltig zu beheben. Das geschehe derzeit im Werk nahe Augsburg gemeinsam mit Vertretern der Firma Siemens. "Wir nehmen Siemens in die Pflicht", sagt Anselmi. Er gibt zu, dass es für Go Ahead "sehr bitter" sei, dass gerade jetzt und gerade sein Unternehmen in diesem Ausmaß von technischen Problemen betroffen sei.