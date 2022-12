Monheims Revierförster ist eigentlich ein Musiker und Sänger

Plus Raffael Döring ist Revierleiter der Forstdienststelle Monheim. Unter seinem Künstlernamen Raffi Platz macht er Musik – und wurde dafür sogar ausgezeichnet.

Es könne schon mal bisweilen passieren, dass man ihn bei der Arbeit singen höre, sagt Raffael Döring. Seit Februar ist er der neue Revierleiter der Forstdienststelle Monheim der Bayerischen Staatsforsten. Es sei sein absoluter Traumjob sagt der 31-Jährige, der für 1800 Hektar verantwortlich ist. Allerdings ist Döring auch ein talentierter Musiker. Unter seinem Spitznamen "Raffi" und dem Nachnamen "Platz", den er nach seiner Geburt ursprünglich trug, steht er regelmäßig auf der Bühne. Für sein Songwriting wurde er sogar schon vor drei Jahren ausgezeichnet.