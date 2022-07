Reifen platzt: Lkw landet auf B25 bei Binsberg in Leitplanke

Auf der B25 bei Donauwörth in Richtung Harburg ist ein Unfall mit einem Lastwagen passiert. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Mit hohem Sachschaden, aber ansonsten glimpflich ausgegangen ist am frühen Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall auf der B25 bei Donauwörth. Die Straße musste in Richtung Harburg zunächst komplett gesperrt werden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Lastwagen gegen 13.20 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Harburg unterwegs. Auf Höhe Binsberg platzte an der Zugmaschine des Tanksattelzugs der vordere linke Reifen. Der Fahrer konnte den Laster deshalb nicht mehr in der Spur halten. Das schwere Fahrzeug, dessen Tank glücklicherweise leer war, geriet nach links und prallte gegen die Mittelleitplanke. Diese wurde dadurch demoliert. Glücklicherweise wurde in den Unfall kein anderes Fahrzeug verwickelt.

Aufgebot der Feuerwehren aus Donauwörth und Berg ist an Unglücksstelle

Weil zunächst nicht auszuschließen war, dass es sich um einen Gefahrgut-Lkw handelt, eilte ein größeres Aufgebot der Freiwilligen Feuerwehren Donauwörth und Berg zur Unglücksstelle. Auch die Kaisheimer Wehr wurde alarmiert, konnte aber wieder abbestellt werden.

An dem Laster entstand erheblicher Schaden, der einige zehntausend Euro betragen dürfte. Der Fahrer erlitt nach erstem Anschein leichte Verletzungen. Das Rote Kreuz kümmerte sich um ihn.

Die B25 war zunächst komplett gesperrt. Der Verkehr wurde über Wörnitzstein und Ebermergen umgeleitet. Inzwischen ist eine Spur in Richtung Harburg wieder frei. Die Bergung des Lastwagens dürfte den Nachmittag über dauern. (AZ)