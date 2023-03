Donauwörth

18:00 Uhr

Vor einem Jahr floh sie nach Donauwörth: Der Krieg ist immer im Hinterkopf

Gemeinsam glücklich in Donauwörth – und doch sind die Gedanken des Öfteren in der alten Heimat: Lubava Illyenko mit Mutter und Kind. Die Mutter floh vor einem Jahr aus der Ukraine.

Plus Die Mutter von Lubava Illyenko gehörte zu den ersten ukrainischen Kriegsflüchtlingen in Donauwörth. Was sich nach einem Jahr verändert hat.

Von Thomas Hilgendorf

Das vergangene Jahr ist für Lubava Illyenko irgendwie unwirklich gewesen. Unheimlich viel Schmerz mit Blick auf die Heimat, unheimlich viel Freude und Dankbarkeit hier in Donauwörth. Der Krieg in der Ukraine, er tue weh, sagt die 41-jährige Mutter einer kleinen Tochter. Aber ihre Mama, sie ist wenigstens in Sicherheit. Sie kam im März 2022 mit den ersten Flüchtlingen aus der Ukraine nach Donauwörth, ihre Tochter Lubava hat sie aufgenommen. Ein Jahr ist nun vergangen, doch der Krieg tobt immer noch.

