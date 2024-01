Torwart-Oldie springt für Kingsley Coman ein

Weil sich der Flügelflitzer des FC Bayern am Samstag schwerer verletzt hat, springt für die Red Wood Cats in Fünfstetten ein anderer Akteur aus München ein.

Fußballnostalgiker werden schnell erkennen, dass auf unserem Foto nicht FC-Bayern-Spieler Kingsley Coman in der Mehrzweckhalle in Fünfstetten zu sehen ist, sondern der ehemalige Bayern-Torwart Raimond Aumann. Eigentlich hätte Flügelflitzer Coman dem FCB-Fanclub Red Wood Cats am Sonntag im Rahmen der offiziellen Fanclub-Treffen einen Besuch abstatten sollen, doch der Franzose verletzte sich tags zuvor beim Auswärtsspiel in Augsburg recht schwer.

Ein Innenbandriss im linken Knie machte einen Ausflug nach Fünfstetten unmöglich. Um die Veranstaltung nicht ein zweites Mal absagen zu müssen - bereits im Dezember wurde der Coman-Besuch witterungsbedingt verschoben – schickte der deutsche Rekordmeister kurzerhand den früheren Keeper Raimond Aumann nach Nordschwaben. Wie die Fans den Weltmeister von 1990 in Fünfstetten empfingen und wie viele Schläge er für das Anzapfen eines Bierfasses benötigte, lesen Sie in unserer nächsten Ausgabe. (weda)