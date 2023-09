Missglückter Überholvorgang führt zu Unfall bei Fünfstetten

Am Freitag hat sich bei einem Überholvorgang ein Unfall bei Fünfstetten ereignet. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Am Freitag hat sich auf der Staatsstraße 24 auf Höhe Fünfstetten ein Unfall mit zwei Autos ereignet. Beide Fahrzeuge waren von Monheim in Richtung Wemding unterwegs. An der Abzweigung nach Heidmersbrunn wollte ein 56-Jähriger nach links abbiegen. Zeitgleich wollte ein 51-Jähriger das vor ihm fahrende Auto überholen. Beide Männer bemerkten nichts von den Absichten des jeweils anderen, weshalb beide Fahrzeuge an der Kreuzung kollidierten.

Beifahrerin wird leicht verletzt - beide Autos müssen abgeschleppt werden

Das Auto des 56-Jährigen wurde nach dem Zusammenstoß nach links in einen Acker abgedrängt und das andere Auto landete am linken Straßenrand. Dort erwischte es noch ein Verkehrszeichen. Verletzt wurde dabei die Beifahrerin des 51-jährigen Mannes. Sie erlitt Prellungen vom Sicherheitsgurt, eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf rund 11.000 Euro. (AZ)