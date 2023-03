Rentner flüchtet nach Unfall: Opfer fotografiert Kennzeichen

Ein 75-Jähriger prallt mit seinem Auto auf der B16 auf Höhe Genderkingen auf einen Lkw. Die Polizei kann die Unfallflucht rasch klären.

Aus unerfindlichen Gründen ist ein Autofahrer nach einem Unfall auf der B16 geflüchtet. Die Polizei konnte ihn aber ausfindig machen.

Der 75-Jährige war am Dienstagmittag zwischen Rain und Donauwörth hinter einem Lastwagen unterwegs. Etwa auf Höhe des Flugplatzes Genderkingen prallte der Senior mit seinem Pkw auf das Heck des Sattelzugs. Die beiden Unfallbeteiligten hielten an. Als der Lkw-Fahrer zurück zu seinem Führerhaus ging, um die Polizei zu verständigen, fuhr der 75-Jährige einfach weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Der Mann, der den Laster steuerte, konnte aber noch das Kennzeichen des Pkw fotografieren. Die Gesetzeshüter trafen den Verdächtigen dann an seiner Wohnadresse in Donauwörth an. Die Unfallspuren an dem Wagen passten zu denen am Lkw. Der Rentner wird jetzt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort angezeigt. (AZ)