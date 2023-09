Harburg

19:31 Uhr

Schwerer Unfall auf der Kreuzung nahe Eisbrunn

Plus Auf der Kreuzung im Wald nahe Eisbrunn hat es am Mittwoch wieder einmal gekracht. Drei Personen werden verletzt.

Auf der Kreuzung nahe Eisbrunn auf dem Gebiet der Stadt Harburg hat sich am frühen Mittwochabend wieder einmal ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Drei Personen erlitten Verletzungen, zwei Autos haben nur noch Schrottwert.

Das Unglück passierte gegen 18 Uhr im Wald auf der Anhöhe am Riesrand, wo Kreis- und Ortsverbindungsstraße aufeinandertreffen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein älteres Ehepaar, das mit seinem Pkw von Mauren her kam und am Stoppschild zunächst hielt, auf die Kreuzung einfahren. Der Fahrer übersah jedoch einen Geländewagen, der ebenfalls mit einem Mann und einer Frau besetzt war und von Schaffhausen her nahte.

