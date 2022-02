Unfall bei B25 in Ebermergen: Autofahrer leicht verletzt

In Ebermergen gabe es am Mittwochmorgen einen Verkehrsunfall. Involviert waren zwei Autos, die auf die B25 auffahren wollten.

An der Einmündung zur B25 bei Ebermergen hat es am Mittwochmorgen einen Auffahrunfall gegeben. Einer der Autofahrer wurde dabei leicht verletzt. Laut der Pressemeldung der Polizei Donauwörth fuhr ein Mann gegen 8.00 Uhr mit seinem BMW auf der Harbuger Straße Richtung B25. Hinter ihm war ein Mann mit seinem VW Scirocco unterwegs, der in die gleiche Richtung wie der BMW fahren wollte.

Als beide Autofahrer in die Einmündung zur B25 nach links abbiegen wollten, bremste der 30-jährige BMW-Fahrer. Der Mann in dem Scirocco reagierte nicht schnell genug und fuhr dem BMW hinten auf. Dabei verletzte sich der 26-Jährige Scirocco-Fahrer leicht. Der Unfall verursachte einen Schaden in Höhe von 4000 Euro. (AZ)