Warum ist die Kreuzung im Wald bei Eisbrunn so gefährlich?

Achtung Unfall: Auf der Kreuzung im Wald im Bereich zwischen Harburg und Schaffhausen hat es heuer schon dreimal heftig gekracht, zuletzt am Mittwoch.

Plus Auf der Kreisstraße auf der Anhöhe im Bereich zwischen Harburg und Schaffhausen sind heuer schon drei heftige Unfälle passiert. Die Behörden reagieren auf die Häufung.

Erst vor wenigen Tagen wieder rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Der Grund: Auf der Kreuzung nahe dem beliebten Ausflugsziel Eisbrunn (Stadt Harburg) auf der bewaldeten Anhöhe am Riesrand ist es erneut zu einem Unfall gekommen. Es war der dritte in diesem Jahr. Durch glückliche Umstände gab es keine Schwerverletzten oder gar Tote. Die Polizei, die Stadt Harburg und auch das Landratsamt kennen die Problematik. Jetzt wollen sie Maßnahmen ergreifen.

Eigentlich hält sich der Verkehr auf der Kreisstraße zwischen Großsorheim und Schaffhausen, an welche die Ortsverbindungsstraßen von Harburg und von Mauren her anschließen, in Grenzen. Die "Romantische Straße" verläuft auf dieser Route, aber auch Biergartenbesucher und Verkehrsteilnehmer, die zwischen dem Wörnitz- und dem Kesseltal unterwegs sind, fahren über die Kreuzung. Dennoch kracht es dort immer wieder. Die Karambolagen sind stets recht heftig.

