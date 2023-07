Kaisheim

17:00 Uhr

Kaisheim diskutiert über den Sinn von Rechnungen für Feuerwehr-Einsätze

Sollen Einsätze der Feuerwehr in Rechnung gestellt werden? Diese Frage wird gerade in der Gemeinde Kaisheim diskutiert.

Plus In Kaisheim wird darüber diskutiert, ob die Gemeinde Feuerwehr-Einsätze in Rechnung stellen soll. Der Donau-Rieser Kreisbrandrat hat dazu eine klare Meinung.

Von Wolfgang Widemann

Täglich sind die Freiwilligen Feuerwehren in der Region im Einsatz. Der finanzielle Aufwand, den die Kommunen für Fahrzeuge und Ausrüstung betreiben, ist groß. Eine Reihe von Städten und Gemeinden im Donau-Ries-Kreis schreibt deshalb regelmäßig Rechnungen, wenn die Feuerwehrleute ausgerückt sind. Ob dies auch in Kaisheim und seinen Ortsteilen praktiziert werden soll, darüber machen sich derzeit die politisch Verantwortlichen in der Marktgemeinde Gedanken.

Grundsätzlich könnte die Kommune mit ihren sechs Feuerwehren solche Gebühren verlangen. Seit 1985 verfügt sie über eine entsprechende Satzung. Die wurde freilich seitdem weder angepasst noch angewendet. Dies fiel der überörtlichen Rechnungsprüfung auf. Wenn die Gemeinde eine solche Satzung habe, dann müsse sie auch genutzt werden. Das Landratsamt empfiehlt der Kommune, sich dringend mit dem Thema zu befassen. Entweder sei eine neue Satzung zu erlassen oder es könnte auf eine solche ganz verzichtet werden. Dazu müsste die Gemeinde aber darlegen, dass sich unter dem Strich das Abrechnen der Einsätze nicht lohne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

