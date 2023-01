Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

An diesen Stellen erwischt die Polizei die meisten Raser

Eines der Messgeräte der Verkehrspolizei-Inspektion Donauwörth im Einsatz an der B25. Insgesamt erwischte die Polizei im Donau-Ries-Kreis im Vorjahr rund 12.000 Temposünder.

Plus Die Polizei legt die Blitzer-Bilanz für 2022 im Donau-Ries-Kreis vor. Eine Messstelle bei Fünfstetten und die B25 spielen eine besondere Rolle.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Wer mit dem Auto oder Motorrad rast, gefährdet nicht nur sich, sondern auch seine Mitmenschen. Deshalb gehören Geschwindigkeitsmessungen auf den Straßen in Nordschwaben zu den Hauptaufgaben der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth. Deren Leiter Ludwig Zausinger weiß aus Erfahrung, dass viele schlimme Unglücke durch ein zu hohes Tempo passieren: "Durch Raser werden Unschuldige getötet." Im vorigen Jahr haben die VPI sowie die Beamten der Schutzpolizei-Dienststellen in Donauwörth und Nördlingen im Donau-Ries-Kreis wieder über 500 Mal mit technischem Gerät gemessen. In der Blitzer-Bilanz für 2022 wird deutlich, wo die Polizei die meisten Temposünder und die extremsten Raser erwischt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen