Landkreis Donau-Ries

vor 18 Min.

Corona: Rekord-Inzidenz im Landkreis Donau-Ries, Impfquote bei 70 Prozent

Plus Die Inzidenz im Donau-Ries-Kreis ist hoch wie nie - und zugleich zu niedrig. Hunderte Fälle werden erst verspätet gemeldet. Kurioser Effekt bei den Impfungen.

Von Barbara Wild

Wie überall in Bayern schießen nun auch im Landkreis Donau-Ries die Corona-Infektionszahlen in bisher ungekannte Höhen. 954 ist die aktuelle Inzidenz, die das Robert-Koch-Institut für diesen Freitag in der Region ausweist. Doch nicht nur die rasende Infektionswelle macht Sorgen. Denn es ist offensichtlich, dass es immer weniger gelingt, die Entwicklung der Pandemie in der Region tagesaktuell abzubilden.

