Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Damit die Feuerwehr bei Zugunglücken besser helfen kann

Plus Einsätze an Bahnanlagen kommen im Donau-Ries-Kreis immer wieder vor. Feuerwehren erhalten Anschauungsunterricht an neuen Zügen, die in der Gegend unterwegs sind.

Der Donau-Ries-Kreis ist von mehreren Bahnstrecken durchzogen. Hunderte von Zügen rollen täglich auf den Gleisen. Da bleiben unvorhergesehene Ereignisse nicht aus. Ein voll besetzter Personenzug kann wegen eines technischen Defekts auf freier Strecke stehenbleiben, durch ein Unwetter können Schienen blockiert sein, es können Unfälle an Bahnübergängen passieren und es können sich Personen auf dem Gleis aufhalten. In vielen Fällen ist dann die Feuerwehr mit im Einsatz. Um möglichst effektiv helfen zu können, fand in Donauwörth nun ein besonderer Termin statt, an der über 80 Kräfte von mehreren Freiwilligen Feuerwehren teilnahmen.

Anlass dafür war die Tatsache, dass das Unternehmen Go-Ahead im vorigen Jahr einen erheblichen Teil des Personenverkehrs auf den Strecken zwischen Augsburg und Treuchtlingen sowie zwischen Donauwörth und Aalen übernommen hat. Seitdem fahren neue Züge, welche die Firma Siemens gebaut hat. Doch wie funktionieren diese Fahrzeuge. Wie lassen sich die Türen von außen öffnen? Wie können die Helfer zum Lokführer, oder genauer gesagt zum Triebwagenführer gelangen? Antworten auf solche und viele andere Fragen erhielten Feuerwehren vor einiger Zeit bereits in der Theorie. Jedoch kam der Wunsch auf, dies alles auch in der Praxis erfahren zu dürfen.

