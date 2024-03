Landkreis Donau-Ries

Das soll anders werden im neuen Groß-Dekanat Donau-Ries

Plus Frank Wagner wechselt von Donauwörth nach Nördlingen. Er wird dort Chef des künftigen evangelischen Dekanats Donau-Ries. Was bald an Veränderungen ansteht.

Von Thomas Hilgendorf

Aus drei mach eins. So lautet die Agenda der evangelischen Dekanate im Landkreis Donau-Ries in den kommenden Jahren. Die drei bislang eigenständigen Einheiten Nördlingen, Donauwörth und Oettingen werden fusionieren - so viel ist bekannt. Bislang unklar blieb bis Anfang dieser Woche, wer künftig den Hut aufhaben wird, sprich: wer Dekan werden wird im neu zu schaffenden Groß-Dekanat Donau-Ries. Nun ist die Katze aus dem Sack: Frank Wagner aus Donauwörth wird Chef im neuen Gebilde. Und seine Aufgaben sind zweifelsohne enorm, zumal die kirchliche Landschaft ohnehin vor einer ganzen Reihe von großen Fragen steht.

Frank Wagner ist noch nicht allzu lange in der Region. Seit 2022 ist er in Donauwörth, und nun heißt es erneut: Koffer packen - auch wenn es diesmal nur in die Nachbarstadt nach Nördlingen geht, und nicht wie einst aus dem Allgäu nach Nordschwaben. Der Gedanke, dass es Wagner werden könnte, der nach der jetzt anstehenden Zusammenlegung der Donau-Ries-Dekanate an der Spitze stehen wird, war unterdessen im Vorfeld einer, den nicht wenige Beobachter für wahrscheinlich gehalten hätten. Ab 1. Januar 2025 wird Wagner Dekan des dann real existierenden Dekanats Donau-Ries sein. Nördlingens Dekan Gerhard Wolfermann wird Ende Juni in den Ruhestand verabschiedet. Doch was wird sich ab 2025 konkret ändern für die Evangelischen an der Basis, in den Gemeinden, im Ehrenamt?

