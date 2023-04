Landkreis Donau-Ries

17:30 Uhr

Die Sanierung von Baudenkmälern im Landkreis Donau-Ries kostet Millionen

Plus Im Donau-Ries-Kreis stehen einige Projekte an historischem Gemäuer an. Der Landkreis gibt dafür Zuschüsse in Millionenhöhe. Was konkret geplant ist.

Von Wolfgang Widemann

Altstädte, Schlösser, Burgen, Klöster, Kirchen und historische Brücken - der Landkreis Donau-Ries ist reich an jahrhundertealten Baudenkmälern. An denen nagt aber der Zahn der Zeit. Deshalb sind Sanierungsarbeiten an der Tagesordnung. Der Kreisausschuss des Kreistags hat nun einstimmig Zuschüsse für einige solche Projekte freigegeben, die anstehen und in der Mehrzahl Millionensummen kosten. Konkret geht es um Maßnahmen in Harburg, Hochaltingen, Nördlingen und Otting.

Auf fast 1,4 Millionen Euro ist die Instandsetzung des Dachstuhls der Pfarrkirche St. Mariä in Hochaltingen im Nordries veranschlagt. Dort wurde 2019 eine Sperrung und Notsicherung des Kirchenschiffs nötig. Die Diözese Augsburg trägt mit über einer Million Euro den Hauptanteil, die örtliche Kirchenverwaltung muss nach aktuellem Stand 160.000 Euro aufbringen. Der Landkreis schießt 30.000 Euro zu.

