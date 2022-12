Landkreis Donau-Ries

Flucht und Migration im Kreis Donau-Ries: "Das härteste Jahr"

Ukrainische Flüchtlinge im September dieses Jahres auf dem Weg in die damalige Notunterkunft in der Neudegger Sporthalle in Donauwörth. Schon bald könnten wieder Hallen als Herbergen umfunktioniert werden – doch Donauwörth soll dabei zunächst noch nicht im Fokus stehen.

Plus Die Zahl an Geflüchteten ist 2022 wesentlich höher als im Krisenjahr 2015. Der Landkreis Donau-Ries schlägt aufgrund des Drucks Alarm: Es fehlt schier allerorts an Wohnraum.

Die Zahlen sind höher, doch die Lage scheint weniger angespannt als in den Jahren der Flüchtlingskrise 2015/16. Doch der Schein trügt – die Ausländerbehörde am Landratsamt Donau-Ries schlägt jetzt Alarm: Bald schon könnten aufgrund des hohen Migrationsdrucks wieder Turnhallen in Notunterkünfte umgewandelt werden. Es werden im gesamten Landkreis Donau-Ries dringend geeignete Herbergen für Geflüchtete gesucht, wie Landrat Stefan Rößle ( CSU) im Gespräch mit der Redaktion erklärt.

