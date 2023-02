Landkreis Donau-Ries

Kosten Benzin und Diesel in Donauwörth mehr als im Rest der Region?

An der Zapfsäule kann es schon mal teuer werden. Aber kostet der Sprit in Donauwörth besonders viel?

Plus Tanken kann teuer werden, auch wenn es in den vergangenen Monaten bergab ging mit den Preisen. Besonders viel zahle man in Donauwörth, heißt es oft. Wirklich?

Von Marco Keitel Artikel anhören Shape

Wer mit dem Auto durch den Landkreis Donau-Ries fährt, bemerkt an den Anzeigetafeln der Tankstellen oft deutliche Preisunterschiede. Immer wieder hört man, oder liest in den sozialen Medien, dass der Sprit in Donauwörth besonders teuer sei. "Warum sind in Donauwörth die Spritpreise so hoch? Zehn Kilometer weiter sind sie 20 Cent billiger", schrieb etwa ein Facebook-Nutzer Ende Januar. Stimmt das? Wir haben stichprobenartig Preise verglichen.

