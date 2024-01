Landkreis Donau-Ries

Neujahrsvorsätze: Das nehmen sich Persönlichkeiten aus dem Landkreis vor

Prosit Neujahr! Fürs 2024 hat sich so mancher einiges vorgenommen. Auch Lokalprominenz. Der eine oder andere hat uns seine guten Vorsätze verraten.

Plus Gibt es nicht auch bei Ihnen Dinge, die Sie gerne 2024 anders und zwar besser machen wollen? Wir schildern Ihnen, was Lokalprominenz ins Auge gefasst hat.

Von Barbara Würmseher

Neujahrsvorsätze leiden meistens unter ebenso tragischem wie natürlichem Schwund. Denn kaum ist das alte Jahr vorbei, verblassen mit ihm alltagsbedingt auch all die gut gemeinten Vorhaben, die man unter dem Druck des schlechten Gewissens ins Auge gefasst hat. Der innere Schweinehund ist meistens stärker. Kaum einer der vielen Neujahrsvorsätze überlebt die 365 Tage - beziehungsweise die 366, die wir heuer haben. Trotzdem gehören sie bei vielen zu den Ritualen des Jahreswechsels. Hand aufs Herz: Haben Sie nicht auch den Wunsch, irgendetwas ab sofort anders zu machen? Weil es einfach vernünftig ist oder Ihnen guttäte? Wir haben bei Lokalprominenz nachgefragt, mit welchem Vorsatz sie ihr Leben künftig ein bisschen anders gestalten wollen.

Landratsstellvertreterin und Rains Zweite Bürgermeisterin Claudia Marb will 2024 sportliche Betätigungen, "die ich leider habe schleifen lassen", wieder mehr in den Fokus rücken. "Ich hab den Prospekt für unser frisch saniertes Rainer Hallenbad durchgeblättert und wollte mich unbedingt für den Kurs Aquajogging anmelden, denn unser Hallenbad ist so toll geworden", erzählt sie.

