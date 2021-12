Landkreis

17:30 Uhr

Ulrich Lange: "Angela Merkel hat eine beeindruckende Bilanz"

Plus Ulrich Lange aus Nördlingen war als Vize-Fraktionsvorsitzender der Union nah dran an der Bundeskanzlerin. Er spricht über Erfolge dieser "Ära"- und Fehler.

Von Thomas Hilgendorf

Es gibt nicht wenige politische Beobachter, die ihm das Amt eines Staatssekretärs zugetraut hätten. Ulrich Lange war kein Hinterbänkler in Berlin. Allein durch sein Amt als Fraktions-Vize der Union war er hingegen nah dran an Angela Merkel - und an allen wichtigen Entscheidungsfindungen innerhalb der Fraktion maßgeblich beteiligt. Seine Hauptthemenfelder waren dabei Verkehr und digitale Infrastruktur, Bau, Wohnen sowie Stadtentwicklung. Jetzt ist bei dem CSU-Bundestagsabgeordneten einiges im Umbruch - spätestens seit Mittwoch. Die Chefin ist weg, die Union ist nach 16 Jahren wieder in der Opposition. Merkels Abschied - für Lange eine Zäsur, wie er es im Gespräch mit unserer Redaktion schildert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen