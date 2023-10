Gemeinde Mertingen dankt beim Ehrenamtsabend für Zeit, Kreativität und Energie

Plus In Mertingen werden beim Ehrenamtsabend verdiente Persönlichkeiten ausgezeichnet. Sie haben sich auf unterschiedliche Art um die Gemeinschaft verdient gemacht.

Die Atmosphäre beschwingt, der Rahmen dennoch feierlich: So ehrte Mertingen im Saal der Alten Brauerei verdiente Persönlichkeiten. „Das Ehrenamt ist das Fundament unserer Gemeinschaft, stärkt und prägt den ländlichen Raum“, bekräftigte Bürgermeister Veit Meggle, der zum festlichen Anlass die Amtskette umgelegt hatte. Im Mittelpunkt standen vier Persönlichkeiten, aber auch der anschließende, rege Austausch im Miteinander, begleitet vom Universal Swing Orchester ( Augsburg).

„Zeit, kreative Ideen und Energie stellen Bürgerinnen und Bürger in den Dienst der Allgemeinheit“, leitete der Bürgermeister ein. Das Ehrenamt sei deshalb eine tragende Säule der Gesellschaft. „Es übernimmt Aufgaben, die oft im Verborgenen liegen, aber dennoch unerlässlich sind.“ Der Zusammenhalt werde gefördert, aber auch Brücken zwischen den Generationen geschlagen.