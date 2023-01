Mertingen

06:00 Uhr

Zwischen Angst und Hoffnung: Sie wollen zurück und die Ukraine wieder aufbauen

Plus Rund 10,5 Millionen geflüchtete Ukrainer sind in Deutschland registriert. Einige sind in Mertingen untergekommen. Das ist ihre Geschichte.

Von Ulrike Hampp-Weigand

"Dieser Krieg wird im Sommer enden – mit einem Sieg der Ukraine. Hundertprozentig. Und dann können wir zurück nach Hause". Davon sind viele Ukrainer überzeugt, die es auf der Flucht in den Landkreis Donau-Ries verschlagen hat. Das ist kein Zweckoptimismus, das ist Überzeugung. 16,5 Millionen Ukrainer sind aus der Heimat geflohen, rund 1.05 Millionen sind in Deutschland registriert, in Bayern sind es rund 150.000. 73 Prozent der Geflüchteten sollen einen Hochschulabschluss haben, 37 Prozent möchten langfristig in Deutschland bleiben. Weitere 34 Prozent nur bis Kriegsende. Lediglich zwei Prozent planen, innerhalb eines Jahres zurückzukehren.

