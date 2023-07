Spektakulärer Unfall bei Mertingen: Auto durchbricht Lärmschutzwand

Plus Bei Mertingen ereignet sich ein heftiger Unfall mit großem Sachschaden. Ein Ersthelfer hat für die Einsatzkräfte eine Überraschung parat.

Auf der Umgehungsstraße von Mertingen hat ein junger Autofahrer aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen am Samstag einen spektakulären Unfall gebaut. Es entstand ordentlich Schaden. Für die Einsatzkräfte, die bei großer Hitze vor Ort waren, gab es eine erfreuliche Abkühlung.

Der 19-Jährige war mit seinem Pkw gegen 16.40 Uhr von Lauterbach her auf der Staatsstraße unterwegs. Kurz vor der Abzweigung zum Hagenmühlenweg bei Mertingen kam der Wagen von der Straße ab. Grund dafür war laut Polizei, dass der Fahrer unaufmerksam war. Das Auto geriet nach links, schoss kurz vor dem Ortsschild auf die Leitplanke hoch, flog über diese hinweg und krachte gegen die Lärmschutzwand aus Plexiglas.