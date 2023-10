Unfälle auf B2 bei Mertingen: Innerhalb weniger Minuten kracht es zweimal

Ein auf dem rechten Fahrstreifen stehendes Auto auf der B2 bei Mertingen löst einen Unfall aus, der wiederum einen weiteren Unfall verursacht.

Innerhalb von wenigen Minuten haben sich am Montagmorgen zwei Verkehrsunfälle auf der B2 bei Mertingen ereignet, wobei jeweils ein Unfallbeteiligter von der Unfallstelle flüchtete. Gegen 7 Uhr fuhr der Fahrer eines BMW 390 auf der B2 in südliche Richtung. Kurz vor der Ausfahrt zur Staatsstraße 2027 bemerkte er laut Polizeibericht ein auf der rechten Fahrspur ohne Warnblinklicht stehendes Fahrzeug und bremste stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die nachfolgende Fahrerin eines Citroen DS4 erkannte dies jedoch vermutlich zu spät und fuhr auf den BMW auf. Sowohl die Fahrerin des Citroen, als auch der BMW-Fahrer blieben unverletzt. Der Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeuge beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Der oder die Fahrerin des stehenden Fahrzeugs, durch das letztlich die Kollision mit ausgelöst wurde, flüchtete von der Unfallstelle, ohne Personalien zu hinterlassen. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem flüchtigen Fahrzeug, von dem ein Teilkennzeichen bekannt ist, dauern noch an.

Erster Unfall löst zweiten auf B2 aus

Nur wenige Minuten später kam es in unmittelbarer Nähe, ebenfalls in südlicher Fahrtrichtung, zu einer weiteren Fahrzeugkollision. Die Fahrerin eines Mercedes wechselte aufgrund der auf der rechten Fahrspur befindlichen Unfallstelle auf die linke Fahrspur. Ein weiterer Fahrzeugführer hatte offenbar dieselbe Absicht, touchierte jedoch beim Fahrspurwechsel die hintere rechte Fahrzeugseite des Mercedes, wobei an diesem ein Sachschaden von etwa 4000 Euro entstand. Der Verursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Polizei Rain bittet Zeugen, die Hinweise zu den unfallflüchtigen Fahrzeugen und deren Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 09090/70070 zu melden. (AZ)