Unfall auf der B2 bei Mertingen endet glimpflich

Am Freitag hat sich bei Mertingen ein Autounfall ereignet. Der Autofahrer aus dem Augsburger Raum hatte dabei laut Polizei großes Glück.

Am Freitagvormittag hat sich auf der B2 bei Mertingen ein Unfall ereignet, bei dem ein Mann aus dem Augsburger Raum großes Glück hatte. Er war mit seinem Auto in Fahrtrichtung Donauwörth unterwegs, als er aus einer Unachtsamkeit heraus von der Fahrbahn abkam. Er verfehlte dabei mehrere Bäume, sein Auto blieb auf der Seite liegen und er konnte unverletzt aussteigen. Er wurde trotzdem vorsorglich ins Krankenhaus Donauwörth gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 9000 Euro. (AZ)