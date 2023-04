Unfall bei Mertingen: Hoher Schaden und eine Leichtverletzte

Auf der Staatsstraße zwischen Mertingen und Oberndorf passiert ein folgenreicher Unfall. Zwei Autos werden demoliert.

Im Bereich der B2-Anschlussstelle Mertingen ist es am Dienstag zu einem Unfall gekommen, bei dem hoher Sachschaden entstanden ist und eine Person Verletzungen erlitten hat. Nach Angaben der Polizei passierte das Unglück kurz nach 15 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Mertingen und Oberndorf. Eine 42-Jährige wollte mit ihrem Auto nach links auf die Bundesstraße in Richtung Donauwörth abbiegen, übersah jedoch einen Pkw, mit dem ein 78-Jähriger von Oberndorf her entgegenkam. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und wurden so stark demoliert, dass man sie abschleppen musste.

Der Sachschaden summiert sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf an die 20.000 Euro. Die Verursacherin klagte über Schmerzen im Nacken- und Schulterbereich. Die Frau kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. (AZ)