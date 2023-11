Unfall mit zwei Lkw auf B2: Einsatz bis spät in die Nacht

Nahe Mertingen stoßen auf der B2 zwei Lastwagen zusammen. Hoher Sachschaden und eine rund vierstündige Teilsperrung sind die Folgen.

Ein Unfall auf der B2, an dem zwei Lastwagen beteiligt waren, hat der Polizei und der Feuerwehr am Dienstag einen Einsatz bis spät in die Nacht hinein beschert. Der Sachschaden summiert sich auf Zehntausende von Euro, ansonsten war laut Kreisbrandmeister Volker Großmann Aufatmen angesagt: "Das hatte Potenzial, ist aber glücklicherweise glimpflich abgegangen."

Nach Angaben der Polizei wollte ein 46-Jähriger gegen 22 Uhr mit seinem Sattelzug in Fahrtrichtung Augsburg auf dem Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Mertingen und der Grenze zum Landkreis Augsburg aus einer Nothaltebucht zurück auf die doppelspurige Bundesstraße einfahren. Mit an Bord war ein zweiter Fahrer. Der 46-Jährige übersah jedoch einen von hinten kommenden Laster. Dessen Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Die beiden Sattelzügen stießen seitlich zusammen.

Einer der Lkw auf der B2 war mit Gas betrieben

Die Zugmaschine des Verursachers wurde erheblich demoliert und war nicht mehr fahrbereit. Schaden: schätzungsweise 50.000 Euro. Die beiden Tanks des mit Gas betriebenen Lastwagens blieben unversehrt. An dem anderen Lkw war die rechte Seite der Zugmaschine und des Aufliegers in Mitleidenschaft gezogen. Schaden: circa 10.000 Euro.

Die insgesamt drei Männer, die in den Fahrerkabinen saßen, blieben laut Polizei unverletzt. Rettungsdienst und Notarzt waren vor Ort. Auch die Freiwillige Feuerwehr Mertingen rückte mit rund 20 Kräften an, um die Unfallstelle abzusichern. Die rechte Spur in Richtung Augsburg musste für über dreieinhalb Stunden gesperrt bleiben. Der Einsatz dauerte Großmann zufolge bis etwa 2 Uhr. (wwi, AZ)