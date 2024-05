Unmut über Windräder ist weiterhin groß

Plus Westlich von Druisheim ist bekanntlich ein Projekt geplant, das die Gemüter erhitzt. Hier sind die neuesten Überlegungen im Gemeinderat Mertingen.

Ob sich im Waldgebiet westlich des Mertinger Ortsteils Druisheim einmal mehrere Windräder drehen, ist weiter fraglich. Der Unmut über das Projekt ist bei den Einwohnern weiterhin groß. Aber offensichtlich kommt Bewegung in die Bemühungen der Gemeinde für einen anderen Standort. Alternative Standorte gibt es wohl, allerdings befinden diese sich in der Nähe von Vogelschutzgebieten. Nun ist fraglich, welcher Abstand hierzu notwendig sein könnte.

Der vom Planungsverband vorgesehene Standort im Wald scheint vom Tisch, denn der Abstand des geplanten Windparks im Forst zur Wohnbebauung in Druisheim entspricht zwar den gesetzlichen Vorgaben, aber wie schon mehrfach im Gemeinderat dargelegt, „eine weitere Entwicklung des Orts nach Westen wäre dann nicht mehr möglich“.