Zum Thema Windräder zeichnet sich in Mertingen eine Wende ab

Plus Im Gemeinderat Mertingen hat es wohl ein Umdenken gegeben. Wie der Grundtenor jetzt lautet und was das mit dem Wald und dem Widerstand aus der Bürgerschaft zu tun hat.

Nur einen möglichen Windrad-Standort kann es nach den gesetzlichen Vorgaben in Mertingen geben: im Wald. Der Planungsverband hat dies so festgelegt. Das missfällt nicht nur zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern (vornehmlich im Ortsteil Druisheim), sondern auch einigen Gemeinderäten. Schon mehrmals hat man über das Thema hitzig diskutiert. Nun hat es im Gremium offenbar ein Umdenken gegeben. Es zeichnet sich eine Wende ab.

Der Grundtenor bei der jüngsten Sitzung: Man wolle nichts gegen die Bürger entscheiden, erklärte beispielsweise Josef Brunner. Große Teile der Bürgerschaft hatten in den vergangenen Wochen ihren Widerstand signalisiert.