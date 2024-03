Monheim

vor 33 Min.

Bald gibt es schnelles Internet in vier Monheimer Ortsteilen

In vier Ortsteilen der Stadt Monheim werden bald Glasfaserleitungen für schnelles Internet verlegt.

Plus Die Stadt Monheim treibt den Breitbandausbau voran. Davon sollen Flotzheim, Itzing, Rehau und Weilheim in absehbarer Zeit profitieren.

Von Thomas Unflath

Der weitere Ausbau von schnellem, gigabitfähigen Internet mit staatlicher Förderung ist ein Thema, das viele Kommunen in Bayern umtreibt. Auch der Stadtrat in Monheim hat sich nun mit dem Ergebnis des Auswahlverfahrens befasst. Dabei wurde das wirtschaftlichste Angebot ausgewählt, um den Ausbau in mehreren Ortsteilen zügig voranzubringen.

Fachmann Walter Huber von der Breitbandberatung Bayern – ein unabhängiges Beratungs- und Planungsbüro für die Umsetzung von Förderprogrammen für Breitband- und Glasfasernetze – erläuterte dem Gremium das Ergebnis des im vergangenen Oktober gestarteten Verfahrens. Die Gewichtung habe man dabei auf die Wirtschaftlichkeit gelegt. Die Förderkulisse umfasse auf zwei Lose aufgeteilt die Monheimer Stadtteile Weilheim und Rehau sowie Flotzheim und Itzing.

