Monheim

06:00 Uhr

Neue Geschäftsführerin will Region zu EU-Zuschüssen verhelfen

Plus Melanie Pruis-Obel ist Geschäftsführerin der LAG Monheimer Alb - Altmühl/Jura. Auch Vereine und Interessengemeinschaften sollen vom Programm Leader profitieren.

Von Wolfgang Widemann

Sie ist eine studierte Tourismusmanagerin, hat in dieser Branche einige Zeit in den Niederlanden gearbeitet, dann für eine Landtagsabgeordnete aus Eichstätt die Öffentlichkeitsarbeit erledigt und will nun ihren Beitrag leisten, dass die Menschen in 17 Kommunen im Landkreis Donau-Ries und im angrenzenden Mittelfranken in den Genuss von Zuschüssen aus dem EU-Förderprogramm Leader kommen. Melanie Pruis-Obel ist neue Geschäftsführerin der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Monheimer Alb - Altmühl/Jura.

"Ich kenne die Region schon immer", sagt die verheiratete Mutter dreier Kinder. Sie wuchs in der Gemeinde Polsingen auf und lebt mittlerweile in Wellheim (Kreis Eichstätt), wo sie auch Dritte Bürgermeisterin ist. Das Gebiet der LGA Monheimer Alb - Altmühl/Jura reicht von Marxheim bis Wemding und von Mönchsdeggingen bis Pappenheim. Ziel von Leader ist, den ländlichen Raum zu stärken. In der abgelaufenen Förderperiode 2014 bis 2022 flossen gut 1,5 Millionen Euro Fördergelder in das genannte Gebiet. Unterstützt wurden dadurch 21 Einzelprojekte, zehn Vorhaben, die zusammen mit anderen Lokalen Aktionsgruppen verwirklicht wurden (Kooperationsprojekte), und 22 Vorhaben, die unter die Rubrik Bürgerengagement fallen.

